والي جنوب دارفور يدعو المجلس العسكري للدعم اليات الموسم الزراعي

دعا والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، المجلس العسكري الانتقالي، إلى إيصال احتياجات الموسم الزراعي للولاية واكد الوالي في تصريح صحفي أمس، إن الاستعدادات للموسم الزراعي مازالت بعيدة جداً خاصة أن التقاوي والوقود لم يصلا حتى الآن من الوزارة الاتحادية، مشيرا إلى أن الولاية قامت بمطلوبات الموسم الزراعي بصيانة الآليات الزراعية بتكلفة (6) ملايين جنيه وطالب الوالي المعتصمين بفتح الطريق، كاشفا لايصال الوقود الفيرنس وادوات صيانه المحطات الكهربائية وبعض وقود المحطات، مشيراً إلى أن القطار المحجوز بمدينة بحري يحمل (3) آلاف طن من وقود الفيرنس.