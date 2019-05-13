دعا والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، المجلس العسكري الانتقالي، إلى إيصال احتياجات الموسم الزراعي للولاية واكد الوالي في تصريح صحفي أمس، إن الاستعدادات للموسم الزراعي مازالت بعيدة جداً خاصة أن التقاوي والوقود لم يصلا حتى الآن من الوزارة الاتحادية، مشيرا إلى أن الولاية قامت بمطلوبات الموسم الزراعي بصيانة الآليات الزراعية بتكلفة (6) ملايين جنيه وطالب الوالي المعتصمين بفتح الطريق، كاشفا لايصال الوقود الفيرنس وادوات صيانه المحطات الكهربائية وبعض وقود المحطات، مشيراً إلى أن القطار المحجوز بمدينة بحري يحمل (3) آلاف طن من وقود الفيرنس.
كانت هذه تفاصيل خبر والي جنوب دارفور يدعو المجلس العسكري للدعم اليات الموسم الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.