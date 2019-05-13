قوى الحرية والتغيير تتهم الشرطة بمحاولة لفض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم تحالف قوى الحرية والتغيير الشرطة بمنع وصول الطعام إلى المعتصمين بالخرطوم، في محاولة لفض الاعتصام.

ودعت قوى المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات، بينما تأجلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة إلى يوم الاثنين.

وقالت قوى التغيير في بيان إن قوات تابعة للشرطة العسكرية و”فلول” نظام الرئيس المعزول عمر البشير منعت وصول مياه الشرب والثلج والطعام إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، واصفة هذه الإجراءات “التعسفية” بأنها جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام، ومؤكدة أنها لن تسمح بذلك.

ولوحت القوى باللجوء إلى خيارات أخرى للتصعيد السلمي، ودعت المواطنين للخروج في مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام للدفاع عنه وإمدادهم بالاحتياجات الغذائية.

وأضافت أن الاثنين سيشهد مواكب مسائية من الأحياء، وأن الثلاثاء مخصص للتصعيد النقابي ومواكب المهنيين والدعاية للإضراب العام.

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وفي وقت سابق اليوم، تصاعدت الأوضاع في محيط ساحة الاعتصام، وأغلق المعتصمون شارع النيل من أجل مزيد من الضغط على المجلس العسكري، مما أدى إلى ازدحام مروري واختناق وسط الخرطوم، بينما انتشر عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع.

في الجانب الآخر، نفى المجلس العسكري صحة الأنباء التي تحدثت عن فض الاعتصام، مشددا على أن ما يجري خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم.

كما دعا المجلس الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة “تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم”.

الجزيرة