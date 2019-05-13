الأم المتحدة و”الناتو” يؤكدان أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، على أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين: “عقد المبعوث الأممي غسان سلامة اجتماعا مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ وأطلعه على الموقف في ليبيا”، متابعة “شدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا”.

​من جانبه، أعرب ستولتنبرغ، بحسب بيان للناتو، عن “عميق قلق الحلف إزاء الوضع في ليبيا، مشددا على أنه سيواصل حث جميع الأطراف لإنهاء القتال والدخول مجددا في العملية السياسية”، متابعا “الصراع الراهن يزيد من معاناة الشعب الليبي ويضع حياة المدنيين في خطر”.

وشدد ستولتنبرغ: “لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا”، مضيفا أن “الناتو مستعد لمساعدة ليبيا لبناء مؤسسات أمنية فعالة، بما في ذلك وزارة دفاع حديثة وأجهزة أمنية فعالة تسيطر عليها إدارة مدنية حكومية، وذلك بناء على طلب من الحكومة الليبية، فقط عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.

ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ”تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية”.