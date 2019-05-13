مبارك الفاضل: السلطات الأمنية أحبطت محاولة انقلابية خلال الأيام الماضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن السلطات الأمنية أحبطت محاولة انقلابية خلال الأيام الماضية واعتقلت مدبريها. وذكر مبارك في مؤتمر صحفي أمس أن المجلس العسكري الانتقالي سمح لبعض رموز النظام البائد بمغادرة البلاد, وأن دولاً اقترحت على المخلوع مغادرة البلاد وأرسلت سفيراً لإقناعه بالتنحي، فيما حضر وفد مصري للخرطوم لإخطاره بتجهيز إقامة له بدولة سلطنة عمان، وتابع قائلاً: (الوفد أخطر الرئيس بأن الطائرة جاهزة لتقله لمسقط في الثامن من أبريل)، وأشار إلى أن المخلوع وافق على مغادرة الخرطوم لكنه عاد ورفض المغادرة. وقال إن المجلس العسكري لم يعتقل رموز الفساد من حزب المؤتمر الوطني وسمح لبعضهم بمغادرة البلاد، وتوقع حدوث انقلاب حال تسليم السلطة لمدنيين دون مشاركة العسكر. وقال مبارك إن القياديين بالمؤتمر الوطني علي عثمان ونافع علي أرسلا وفداً لأديس أبابا لاغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. كاشفاً عن إيداع النظام البائد (250) مليون دولار في بنك يوغندي، معلناً حصوله على ملفات تثبت تورط النظام البائد في تدريب كوادر حركات إسلامية من دول أوروبية وعربية بالسودان والسماح لهم بالدخول دون ختم جوازاتهم.

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