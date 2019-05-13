نعم للاحتجاجات وألف لا لاغلاق الطرقات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع التأكيد التام على حق المواطنين في الاحتجاج على تدهور الخدمات الأساسية فإن من الخطأ الفادح أن يتسبب الناس في أذية بعضهم بعضا ويزيدوا المشاكل ، ولا خلاف بين الجميع أن مراعاة الضوابط العامة وعدم إثارة الفوضي وعدم تعطيل حياة الناس مطلوبات مهمة يلزم أن يعمل الجميع على الاهتمام بها وهنا نجد أنفسنا مضطرين الى الرفض التام لإغلاق الشوارع الأساسية من قبل بعض المواطنين وتعطيل حياة الناس والأضرار بمصالحهم احتجاجا على انقطاع الماء والكهرباء كما حدث اكثر من مرة وخاصة يوم امس الاحد من إغلاق بعض المواطنين لشارعي النيل والجمهورية في الخرطوم ففي الاخبار أن بعض المواطنين

أغلقوا يوم الأحد شارع الجمهورية بالخرطوم أمام حركة المارة، احتجاجاً على انقطاع المياه منذ حوالي شهر.

وقيل ان المحتجين قدموا من محلية أمبدة إلى هيئة مياه ولاية الخرطوم لإيصال احتجاجهم بانقطاع المياه لأوقات طويلة.

و جلس المحتجون مع مدير هيئة المياه مالك عمر عبيد الحاج، و اشتكوا له من الانقطاع الدائم في المياه، و طالبوه بحل المشكلة و إيصال خطوط جديدة لتقوية الضخ.

ووعد مدير الهيئة بحسب المواطنين، بتركيب طلمبات لبعض الأحياء و صيانة خطوط أخرى في بعض المناطق، ووجه بتحرك فنيين من الهيئة لمحلية أمبدة لحل الأزمة.

من جهة أخرى فقد شهدت الخرطوم (الاحد) أزمة مرور خانقة تأثر بسببها كثير من القطاعات من خلال تكدس السيارات في الطرق الرئيسة والفرعية وغيرها من الطرق التي تؤدي إلى وسط الخرطوم.

وكان شارع النيل قد تعرض للإغلاق صباحا مما جعل عددا من سائقي السيارات يغيرون مساراتهم رغم بعدها وصولا إلى مبتغاهم ومواقع عملهم، فيما لوحظ أن بعض الطرقات مغلقة بسيارات نظامية خاصة شارع إفريقيا مع تقاطع مباني جهاز الأمن وبعض الطرق الفرعية في اتجاه طريق مؤسسة الشهيد الزبير للمؤتمرات وغرب بنك السودان فرع الخرطوم.

وشوهد بشارع إفريقيا عند مدخل مسجد القوات المسلحة فتح الشارع أمام مسجد القوات المسلحة وصولا إلى بنك السودان فرع الخرطوم وذلك من قبل القوات المسلحة التي توجد في الارتكازات على طول الطريق مما سهل سير الحركة.

من حق المواطنين أن يحتجوا على تدهور الخدمات ناهيك عن انقطاعها ومن واجب السلطة أن تتجاوب معهم وتعمل على تنفيذ مطالبهم فورا وحل مشاكلهم لكن لابد أن يفهم الناس أن ما يقومون به من إغلاق الطرقات وإعاقة الحركة وتعطيل للحياة هو نفسه عمل غير مشروع وعليهم أن يحتجوا ويوصلوا صوتهم دون المساس بحق الآخرين في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي .