مصر تدين بشدة تعرض سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، بـ”أشد العبارات” تعرض أربع سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات لعمليات تخريب، وكل ما من شأنه المساس بأمن الإمارات القومي وسلامة حدودها.

وأكد بيان الخارجية المصرية “تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الإمارات، في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة”.

كما أكد البيان على “العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلدين والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم”.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في وقت سابق من يوم الأحد، تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، دون وقوع أضرار بشرية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بحسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.