إيران تدعو إلى فتح تحقيق عاجل في حوادث تعرضت لها سفن قرب الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الحوادث التي تعرضت لها 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات بأنها “مقلقة ومؤسفة”، وطالب بفتح تحقيق لكشف ملابساتها.

وقال موسوي في بيان: “ما حدث لعدة سفن في بحر عمان يدعو إلى الأسف والقلق في نفس الوقت، ويشكل لنا إزعاجا ونحن نطالب بفتح تحقيق في الحادثة”.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.

كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم، أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، أمس، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة “أرامكو”؛ لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين، من دون وقوع إصابات بشرية أو تسرب نفطي.