فى حلقة خاصة عن الراحل اللحو..نجوم أغاني وأغاني يبدعون رغم الدموع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم برنامج ( أغاني وأغاني ) على قناة النيل الأزرق أمس حلقة خاصة عن الفنان الراحل على ابراهيم اللحو تخليدا ووفاء لسيرته الطيبة ،وعدد مقدم البرنامج الأستاذ السر قدور مآثر اللحو وعطاءه الكبير فى ساحة الفن السودانى مؤكدا أنه كان صاحب

إسهام كبير ومتميز قدم أشكال مختلفة من ألوان الغناء متجولا مابين أغنيات الحماسة والتراث والحقيبة وأعماله الخاصة التى شكلت إضافة كبيرة لمكتبة الفن السودانى ،وقال أن اللحو كان محبا ووفيا لكل من عرفه لذلك جاء رحيله قاسيا على كا معارفه ومحبيه ،وتبارى مطربي البرنامج فى تقديم نمازج من أغنياته إبتدرها الفنان الصادق شلقامى الذى قدم

مقطوعة غنائية رثى فيها الفنان الراحل ثم قدم أغنية أب عاجات اللحو بصورة رائعة ألهبت الحزن فى النفوس وزرف عدد من المطربين الدموع خاصة الفنانة إنصاف فتحى التى دخلت فى نوبة بكاء إستدعت إيقاف التسجيل لفترة عقب نهاية الأغنية .

كما شارك فى الحلقة الفنان الأستاذ محمود تاور وفاء للراحل وقدم أغنية ( مادام نسى العشرة ) بصورة رائعة .