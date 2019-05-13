شهود دفاع يدلون بأقوالهم في قضية اتهام صاحبة كوافير

أدلى شاهد الدفاع بمحكة مكافحة الأرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي خالد رمضان في قضية اتهام لسيدة وزوجها الأجنبي (تركي الجنسية) بالأتجار بالمخدرات ، وقال شاهد الدفاع الأول بأنه جار للمتهم وهوصاحب ورشة وبين منزلهما نافذة حيث كان ينبعث منها رائحة البنقو وعندها ذهب الي المتهم وتحدث معة وقال له عبارة ( الله يهديني ) .

وأضاف بأن المتهمة زوجتة لديها كوافير داخل شقة ولم تكن لديها أيه لافتة بل شاهد كمية كمية من الفتيات يدخلن في منزلها ونفى عمله بأنهما يتاجران بالمخدرات ، فيما أوضح شاهد الدفاع الأخير بأنه نسيب المتهم متزوج من ابنة عمه المتهمة وأنه يوم مداهمة الشرطة كان موجوداً معهم في منزلهم وأضاف بأنة شاهد المتهم وهو يدخن سيجارة البنقو بالاضافة الي تعاطية للحبوب المخدرة وأضاف بأنة شاهد الكيس الذي يحتوي على المعروضات .

كما أمهلت المحكمة الاتهام فرصة أخيرة لاحضار أصل المستندات منها أمر تفتيش وعلية حددت جلسة أخرى للقرار .

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وتشير تفاصيل البلاغ المدون وردت معلومة لدى شرطة مكافحة المخدرات بأن المتهمين يروجان للمخدرات بالخرطوم .

وبأمر تفتيش صادر من النيابة بحسب صحيفة التيار تم تفتيش شقتهما والعثور على عدد ثلاثة ونصف راس حشيش بالاضافة الي كيس ملئ بالبذور من نبات القنب الهندي المخدر كما تم اقتيادهما لقسم الشرطة التي باشرت بالتحري معها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )