*وعنواننا هذا بمعنى ما يجب أن يكون..

*يعني بالفهم الشعبي للكلمة…لا اللغوي الفصيح بمعنى فُرض الشيء فهو مفروض..

*وأول المفروض أن نأخذ حذرنا من دولٍ عربية ثلاث..

*فهي تسعى جاهدة للتدخل في راهننا المتخلق ؛ بغرض صياغته حسب هواها..

*وهواها السياسي يتعارض تماماً مع هوى ثورتنا..

*فهي تكره الديمقراطية – و تبعاتها – بقدر كراهيتها للإسلام السياسي…و تبعاته..

*وهذا هو قاسم الحب المشترك الأعظم الذي يجمع بينها..

*دولتان منها تعتمدان في تأثيرهما على قوتهما المالية…والثالثة على قوتها الاستخباراتية..

*فلابد لثورة السودان هذه أن تُجهض في مهدها..

*بمثلما أُجهضت ثورات الربيع العربي قبل أن تُثمر حريةً تتنسم أريجها الشعوب..

*ثم ينسرب الأريج هذا إلى دول (القاسم)…فتنتقل العدوى..

*وثاني المفروض أن نأخذ حذرنا – أيضاً – من سياسيينا ذوي الصلة بهذه الدول..

*سيما الذين (فرضوا) أنفسهم على الثورة منهم..

*وأقول (فرضوا أنفسهم عليها) لأنهم لحقوا بقطارها وهو يعبر جسر النيل الأزرق..

*ومن قبل ذلك كان بعضهم من الساخرين منها..

*والبعض الآخر من المتفرجين عليها ؛ انتظاراً للحظة (ألم نكن معكم)…إن نجحت..

*وحده تجمع المهنيين هو (الأصيل) في هذا الحراك الثوري..

*ثم لا أحد منه يطير إلى هذه الدولة – أو تلك – من دول (القاسم) ؛ مثيراً للشبهات..

*بل إن مهندسيه أبعد الناس عن المايكات…والشاشات…والشو..

*والمشبوهون هؤلاء يجب أن يكونوا أبعد الناس عن الثورة…من بعد أهل الإنقاذ..

*فهم حلقة الوصل الآن بين الثورة ودول (القاسم) الثلاث هذه..

*وإن لم نأخذ حذرنا منهم – بأعنف ما تيسر – فسوف نُفجأ بإعادة انتاج الشمولية..

*بالضبط كما حدث في بعض دول الربيع العربي…من حولنا..

*والمفروض الثالث ألا نعهد بأمر التفاوض إلى بعض صغار السن… والتجربة..

*وبصراحة…هم يبدون كعيال وسط جنرالات العسكري..

*بل حتى مظهرهم لا يُوحي بجدية تتناسب وخطورة هذه المرحلة التاريخية..

*ولا أدري لم يغيب عن المشهد علي محمود حسنين..

*فلو كان في قلب المشهد التفاوضي لما انتقد العسكري الانتقالي الإعلان الدستوري..

*بل لما تجرأ أصلاً…بين يدي هذا المعتق ؛ سياسياً وقانونياً..

*والمفروض الرابع – والأخير – أن نولي أهمية قصوى لتنظيف مفاصل الدولة..

*فبقايا الماضي ما زالت تمارس فيها – ومنها – و(سخاً) سياسياً..

*فهل المجلس العسكري الانتقالي عاجز عن هذا التنظيف؟!….أم لا يريد؟!..

*علماً بأنه يُشكر على (شوية) النظافة التي قام بها..

*ولكن ما زال هناك الكثير…وما زالت هنالك الأجسام الهلامية التي لامعنى لها..

*أو المعنى الوحيد لها تسكين – وإعاشة – فائض (الإخوان)..

*وكمثال فقط مجلس الصداقة…ومجلس الذكر…ومجلس الدعاء…ومجلس التذكية..

*مجالس كلها استهبال في استهبال…وتعيش على الاستهبال..

*و………..المفروض !!.

الانتباهة