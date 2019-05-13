مفاوضات العسكري وقوى الحرية والتغيير

(1)

> جلسة التفاوض الأولى.

> قوى الحرية والتغيير: الليلة الأحد.

> المجلس العسكري : الليلة الاثنين.

(2)

> جلسة التفاوض الثانية.

> قوى الحرية والتغيير: رمضان 29 يوم.

> المجلس العسكري: رمضان 30 يوم.

(3)

> جلسة التفاوض الثالثة.

> قوى الحرية والتغيير: درجة الحرارة اليوم 38 درجة.

> المجلس العسكري: درجة الحرارة اليوم 47 درجة.

(4)

> جلسة التفاوض الرابعة.

> قوى الحرية والتغيير: جوز الحمام فيه فردتين.

> المجلس العسكري: جوز الحمام فيه سبعة.

(5)

> جلسة التفاوض الخامسة.

> قوى الحرية والتغيير: لندن عاصمة بريطانيا.

> المجلس العسكري: عاصمة بريطانيا الكويت.

(6)

> جلسة التفاوض السادسة.

> المجلس العسكري: وثيقة الإعلان الدستوري التي قدمتها قوى التغيير والحرية لم تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

> قوى الحرية والتغيير: الوثيقة التي قدمت للمجلس العسكري لم تكن مكتوبة باللغة الهندية.

(7)

> جلسة التفاوض السابعة.

> المجلس العسكري: التقويم سوف يكون بالعام الهجري.

> قوى الحرية والتغيير: التقويم سوف يكون بالعام الميلادي.

(8)

> جلسة التفاوض الثامنة.

> المجلس العسكري: الدوري الممتاز يستمر.

> قوى الحرية والتغيير: الدوري يقيف.

(9)

> جلسة التفاوض التاسعة.

> قوى الحرية والتغيير: اليوم فيه 42 ساعة.

> المجلس العسكري: اليوم فيه 17 فقط.

(10)

> جلسة التفاوض العاشرة.

> قوى الحرية والتغيير: الثعبان من الزواحف.

> المجلس العسكري: الثعبان من ذوات الثدي.

(11)

> جلسة التفاوض الحادية عشرة.

> قوى الحرية والتغيير: ادفع.

> المجلس العسكري: اسحب.

(12)

> جلسة التفاوض الثانية عشرة.

> قوى الحرية والتغيير: قطر.

> المجلس العسكري: الإمارات.

(13)

> جلسة التفاوض الثالثة عشر.

> قوى الحرية والتغيير: لا اختلاف إطلاقاً بيننا والإخوة في المجلس العسكري.

> المجلس العسكري: لا اختلاف إطلاقاً بيننا والإخوة في قوى الحرية والتغيير.

(14)

> جلسة التفاوض الرابعة عشر.

> قوى الحرية والتغيير: مدنية.

> المجلس العسكري: عسكرية.