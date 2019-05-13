مفاوضات العسكري وقوى الحرية والتغيير

(1)
> جلسة التفاوض الأولى.
> قوى الحرية والتغيير: الليلة الأحد.
> المجلس العسكري : الليلة الاثنين.
(2)
> جلسة التفاوض الثانية.
> قوى الحرية والتغيير: رمضان 29 يوم.
> المجلس العسكري: رمضان 30 يوم.
(3)
> جلسة التفاوض الثالثة.
> قوى الحرية والتغيير: درجة الحرارة اليوم 38 درجة.
> المجلس العسكري: درجة الحرارة اليوم 47 درجة.
(4)
> جلسة التفاوض الرابعة.
> قوى الحرية والتغيير: جوز الحمام فيه فردتين.
> المجلس العسكري: جوز الحمام فيه سبعة.
(5)
> جلسة التفاوض الخامسة.
> قوى الحرية والتغيير: لندن عاصمة بريطانيا.
> المجلس العسكري: عاصمة بريطانيا الكويت.
(6)
> جلسة التفاوض السادسة.
> المجلس العسكري: وثيقة الإعلان الدستوري التي قدمتها قوى التغيير والحرية لم تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
> قوى الحرية والتغيير: الوثيقة التي قدمت للمجلس العسكري لم تكن مكتوبة باللغة الهندية.
(7)
> جلسة التفاوض السابعة.
> المجلس العسكري: التقويم سوف يكون بالعام الهجري.
> قوى الحرية والتغيير: التقويم سوف يكون بالعام الميلادي.
(8)
> جلسة التفاوض الثامنة.
> المجلس العسكري: الدوري الممتاز يستمر.
> قوى الحرية والتغيير: الدوري يقيف.
(9)
> جلسة التفاوض التاسعة.
> قوى الحرية والتغيير: اليوم فيه 42 ساعة.
> المجلس العسكري: اليوم فيه 17 فقط.
(10)
> جلسة التفاوض العاشرة.
> قوى الحرية والتغيير: الثعبان من الزواحف.
> المجلس العسكري: الثعبان من ذوات الثدي.
(11)
> جلسة التفاوض الحادية عشرة.
> قوى الحرية والتغيير: ادفع.
> المجلس العسكري: اسحب.
(12)
> جلسة التفاوض الثانية عشرة.
> قوى الحرية والتغيير: قطر.
> المجلس العسكري: الإمارات.
(13)
> جلسة التفاوض الثالثة عشر.
> قوى الحرية والتغيير: لا اختلاف إطلاقاً بيننا والإخوة في المجلس العسكري.
> المجلس العسكري: لا اختلاف إطلاقاً بيننا والإخوة في قوى الحرية والتغيير.
(14)
> جلسة التفاوض الرابعة عشر.
> قوى الحرية والتغيير: مدنية.
> المجلس العسكري: عسكرية.
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