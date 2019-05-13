إعادة محاكمة متهمين في قضية حاوية المخدرات

أمرت المحكمة بإعادة إعلان شاب أجنبي بجنسية عربية للمثول أمامها يواجه تهماً ، ومخلص جمركي سوداني متهم بالشروع في تهريب حاوية مخدرات محملة بـ39 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل 495 جوال كركدي في طريقها للسعودية .

وضبطت السلطات شاحنة الحاويات واتضح بانها تبلغ إجمالي 12 طناً مصدرة للمملكة العربية السعودية في منطقة الحاويات سوبا .

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وقطعت محكمة الإرهاب 2 بمجمع جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي إسماعيل إدريس ، موعداً آخر الشهر الجاري للمواصلة في القضية ، يذكر أن المحكمة قد اتهمت المخلص الجمركي بالإتجار في المخدرات وفقاً لتوجيهات محكمة الاستئناف التي أمرت بالقبض على المخلص الجمركي والأجنبي وتوجيه اتهامات لهم في القضية وذلك بناءً على الطعن الذي تقدم به ممثل الاتهام بهيئة الجمارك ضد قرار محكمة الموضوع بجنايات الجمارك التي شطبت الاتهام في مواجهة المخلص ومساعد مخلص جمركي وأجنبي وأمرت بإطلاق سراحهم .

وحسب الاتهام فان السلطات الأمنية كانت أوقفت المتهمين الثلاثة خلال محاولة تهريب مخدرات داخل شحنة كركدي في طريقها إلى السعودية بحسب صحيفة الإنتباهة وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة اتهامات للمتهمين فيما فصلت الاتهام في مواجهة ثلاثة آخرين تعذر القبض عليهم وشطبت الاتهام في مواجهة متهمين لعدم وجود بينة مبدئية ترقي لإتهامهم وتمت إحالة الثلاثة الآخرين للمحكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)