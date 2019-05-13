التاريخ: 13-مايو-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل كشف في مؤتمر صحفي عقده أمس عن تفاصيل ومعلومات دقيقة حول اللحظات الاخيرة لنظام البشير وإحباط محاولة انقلابية الأيام الماضي. Advertisements مبارك طالب المجلس العسكري بتفعيل دستور البلاد الانتقالي للعام 2005، وقال: لا بديل له لأنه سيجنب البلاد جدلية علاقة الدين والدولة.. مبارك طالب العسكري حسب صحيفة السوداني، بتسمية رئيس وزراء من الأسماء التي رشحت له من قبل القوى السياسية للتشاور مع جميع الأطراف لتشكيل الحكومة. وقال: إذا استمر الوضع سنكون جميعاً كسياسيين في سجن كوبر مع البشير – في اشارة لانقلاب آخر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبارك: سنكون جميعاً كسياسيين في سجن كوبر مع البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.