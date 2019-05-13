الاتحاديون: (العسكري أدخل البلاد في الفوضى)

اقترحت جبهة الاتحاديين الديمقراطيين تولى العسكري للمجلس القيادي بمشاركة ثلاثة مدنيين من المستقلين فيه .

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ودفعت بخارطة طريق للانتقال السلمي للسلطة للمجلس العسكري الانتقالي ، ورأت رئيس الجبهة إشراقة سيد محمود في تصريحات أن المجلس العسكري حكومة الآن بشرعية الاستيلاء على السلطة ، وطالبت العسكري بالانتقال لمربع السلطة المؤقتة ، وعدم التفاوض مع جهة واحدة ، وتابعت بالقول المجلس حول نفسه إلى طرف للتفاوض مما أدخل البلاد في الفوضى .

وطالبت إشراقة بتكوين حكومة مدنية متمثلة في مجلس وزراء انتقالي يكون من تكنوقراط لا ينتمون للأحزاب ، وأعلنت بحسب صحيفة الإنتباهة عن طرح رؤية على المجلس العسكري تتمثل في رئيس وزراء مستقل ونائبي لرئيس الوزراء من المرأة والشباب ، وأن يكون برلمان انتقالي من 200 عضو مهمته إجازة المراسيم المؤقتة التي تصدر من المجلس العسكري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)