تسرب إشعاعي بمستشفى الذرّة و”4″ حالات إجهاض

كشف أطباء تحدثوا لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” عن تسرّب إشعاعي في مستشفى الذرّة بالخرطوم وتعرّض أربع ممرضات للاجهاض نتيجة لهذا التسرّب وتعبئة العلاج الكيميائي.

ونفذّ الأطباء والعاملون بمستشفى الذرّة وقفة احتجاجية أمام المستشفى ضد تردي الأوضاع الصحية وبيئة العمل وبما أسموه بفساد إدارة المستشفى.

وكشف الطبيب بمستشفى الذرّة على حميدة في تصريحات لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” عن حدوث حالات تسرّب إشعاعي من أجهزة العلاج الكيميائي بمشفاهم تم احتواء بعض الحالات.

وأكّد تعرّض أربع ممرضات عاملات بمستشفى الذرّة نتيجة لتسرّب الإشعاع لحالات إجهاض مشددًا على ضرورة إقالة إدارة المستشفى الحالية لأنها وراء هذا الفشل.