شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لم تكن بيروت هادئة كعادتها، ليل أمس الأحد، حيث حصل إشكال كبير بين عدد من المتظاهرين وعناصر من القوى الأمنية أمام السراي الحكومي وسط بيروت.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لحظة الاشتباك بين المتظاهرين المعترضين على سياسة الحكومة والعناصر الأمنية.

وبدأت المناوشات بعد قيام المتظاهرين بإغلاق الطريق وعمدوا إلى رشق سيارة أحد الوزراء بعبوات مياه، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي المنتشرة في محيط السراي، وحصل إشكال بين الطرفين من دون تسجيل أية إصابات. سبوتنيك المادة السابقة فى حلقة خاصة عن الراحل اللحو..نجوم أغاني وأغاني يبدعون رغم الدموع

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كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام السراي الحكومي في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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