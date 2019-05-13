بالصورة.. مشروع لحلاقة الشعر في غانا يُجنّب الزبائن مشقّة الانتظار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أطلق شاب غاني يُدعى إيمانويل كوجو أنكوماه مشروعاً لحلاقة الشعر في العاصمة الغانية أكرا، مؤدياً هذه الخدمة لعملائه في منازلهم، ما يوفر عليهم عناء الانتظار في طوابير طويلة أمام محال الحلاقة.

ويدير هذا الشاب مشروعه الذي أطلق عليه اسم “شيف ماسترز” أو أساتذة الحلاقة، مُجنّباً زبائنه مشقّة التنقّل وإهدار الوقت.

وقال أنكوماه إن شركته تُقدِّم ما هو أكثر من مجرد قصَّة شعر عادية، إذ أنها تجذب الشباب الراغبين في تجربة أحدث الصيحات.

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ويأمل أنكوماه في التوسع بعمله حتى تصل خدمته إلى بلدان أفريقية أخرى مستقبلاً.

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