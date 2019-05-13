وزارة الزراعة تُعلن جاهزيتها لتوفير مطلوبات الموسم الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعْلنت وزارة الزراعة الاتحادية، استعدادها لتوفير كافّة مطلوبات الموسم الزراعي الجديد للعام 2019 – 2020م.

وأكّد وكيل الوزارة المهندس بابكر عثمان في المُلتقى التّشاوُري لولايات كردفان الكُبرى حول المُوسم الزراعي للعام 2019 أمس، تَوفير المَطلوبات للموسم الزراعي حَسب مُوجِّهات اللجنة الاقتصاديّة للمجلس العسكري، مُشيراً لخطة المُوسم الزراعي والمصفوفة الخاصّة لإنجاح المُوسم الزراعي، مُضيفاً أنّ المُلتقى يأتي في إطَـار الوقوف على ترتيبات المُوسم وخُطة كل ولاية والدعم المطلوب، مُشيراً الى أهمية القطاع الزراعي لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية. المادة السابقة إتحاد المزارعين : التسويق أكبر تحدٍ يُجابه المُنتج المقالة القادمة تجاوزات في طواحين استخلاص الذهب بمحلية أبوحمد

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