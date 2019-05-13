عاجل | موظفي الكهرباء يعلنون التصعيد والعصيان المدني

وكان مطلبهم هو أن تقوم الإدارة بتوضيح عن القطوعات التي تتم ويتم نفي لما ورد على لسان المجلس العسكري أن القطوعات مقصوده من العاملين متعللين بالدولة العميقة إلا أن الإدارة لم تستجب لمطلبهم وتم الاعتداء على التظاهرة السلمية من قبل القوات مما نتج عن ذلك بعض الإصابات من الغاز المسيل للدموع وتم نقل المصابين للمستشفى .
هذا وقد وجه العاملين نداءات لزملائهم بالانضمام لهم وعلت هتافات تطالب بعودة الشركة الي اصلها القديم ( الهيئة القومية للكهرباء)
واعلنو عن رفضهم للمدير العام ونائبه و اليوم سوف يملكون الاعلام تقارير من داخل غرفة التحكم عن الوضع الراهن لتمليكه للمواطن
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