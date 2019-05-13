اعلان نتيجة الاساس غدا الثلاثاء

اعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن اعلانها لنتيجة مرحلة الاساس يوم غدا الثلاثاء الموافق ١٤ مايو ٢٠١٩م .. وفي تصريح للوزارة قال الاستاذ/ عبدالله نصر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم ان النتيجة ستعرض على الوالي خلال اليوم ليتم اعلانها عبر المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء برئاسة الوزارة بالخرطوم بحري بحضور قيادات التعليم على مستوى الولاية والمحليات واجهزة الاعلام المختلفة ..

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