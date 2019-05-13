مئات العمال يتظاهرون لإجبار مسؤول بالكهرباء لكشف مخطط الدولة العميقة

تظاهر المئات من عمال ومهندسي شركات الكهرباء أمس بمنطقة المقرن ، وذلك احتجاجاً على تدهور قطاع الكهرباء، وتجاهل إدارتها تقديم مبررات للمواطنين عن موقف الإمداد.

وقال أحد العمال الذين شاركوا في الاحتجاجات، “نتظاهر لنجبر نائب المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عبد الرازق احمد يوسف للخروج في خطاب تلفزيوني وإيراد الحقائق عن موقف الإمداد الكهربائي والتعهد بمعالجة الخلل في هذا القطاع الحيوي الذي دمرته الإنقاذ “.