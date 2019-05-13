قتلى وجرحى من المدنيين بتفجير إرهابي في تعز

قتل مدنيان وأصيب ثلاثة بجراح خطيرة إثر تفجير إرهابي وسط مدينة تعز كبرى مدن اليمن الشمالية ليل الأد.
وقالت مصادر طبية وشهود عيان لـ24 "إن إرهابيين وضعوا عبوة ناسفة في كوم قمامة في شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة تعز، انفجرت لتودي بحياة مدنيين اثنين وتصيب ثلاثة بجراح خطيرة".
وتشهد مدينة تعز معارك متقطعة بين مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من قطر والقوات الحكومية، حيث تسعى هذه القوات الى فرض سيطرتها على الأجزاء المحررة من الحوثيين.
وقالت تقارير حقوقية يمنية إن ميليشيات الحشد الشعبي تقوم بعمليات تصفية ضد معارضين للقوات في مدينة تعز، حيث وثقت تلك التقارير واقعة قتل شاب في مدينة تعز على خليفة انتقاده لقوات الحشد الشعبي في أول أيام شهر رمضان.
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