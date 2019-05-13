أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بياناً، دعت به مواطنيها إلى عدم السفر للعراق.
ونصحت السفارة في بيان لها، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" جميع مواطنيها بضرورة إلتزام اليقظة، في ظل التوترات المتصاعدة في العراق.
وقال البيان إن "الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي لا تسافر إلى العراق، وتجنب التواجد في الاماكن المعروفة، فضلا عن الحفاظ على مستوى منخفض، وعلى علم بما يحيط بك".
يأتي هذا البيان، في الوقت الذي أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت وحاملة الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا لمواطنيها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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