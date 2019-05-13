نقص الوقود يُهدد الموسم الصيفي وإجراءات إدارية لمحاسبة من يخزن أو يبيع

تشهد عدد من المشاريع الزراعية بالبلاد مشكلات عديدة بينها نقص انسياب الوقود اضافة لعدم توفر السيولة النقدية ونقص توفير مدخلات الإنتاج مع دخول الموسم الصيفي.

وأوصى اجتماع الملتقى التشاوري لولايات كردفان الكبرى حول الاستعداد للموسم الزراعي للعام 2019 والذي عُقد بمدينة الأبيض بشمال كردفان بالإسراع في طلبات توفير الوقود لمقابلة الموسم الصيفي واتخاذ إجراءات إدارية ومحاسبة كل من يخزن أو يبيع الوقود المخص للزراعة وتوفير التمويل اللازم من البنك الزراعي وتقنين الأراضي الزراعية بجانب توفير السيولة للمزارعين وتفعيل قانون الأحزمة الشجرية .

وقال وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس بابكر عثمان أن الاجتماع طالب كل الولايات بإصدار الأصول الخاصة بالمشاريع الزراعية التي وزعت وخاصة هيئة جبال النوبة، ودعا بحسب ( سونا) إلى إرجاع كافة أصولها بالإضافة إلى عدم إصدار أي رسوم على المنتجات الزراعية تحفيزاً للمزارعين، قائلاً إن الاجتماع دفع بضرورة تهيئة الاستعداد للموسم الزراعي مما يساهم في إنجاحه لينعكس إيجابيا على الاقتصاد.