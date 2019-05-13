إستئناف المفاوضات بين العسكري وقوى الحرية والتغيير غداً الإثنين

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ألفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم استئناف جلسات التفاوض مع قوى الحرية والتغيير يوم غد الاثنين. وقال كباشي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد ان إستئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفائلا بين الطرفين للوصول إلي إتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

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