غوريلا رامز جلال تتسبب في انهيار سلوى خطاب (فيديو)

في سابع حلقات برنامج "رامز في الشلال"، استضاف رامز جلال الفنانة القديرة سلوى خطاب.

وظلت سلوى خطاب تصرخ وتبكي خلال ركوبها القارب.

ومع ظهور الغوريلا، انهارت سلوى خطاب، ما اضطر رامز جلال للكشف عن هويته.

ويقوم رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

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ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.