العسكري ينفي فض الاعتصام بالقوة ويهدد بحسم إغلاق الطرق

على نحو مفاجئ أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تأجيل مؤتمر صحفي كان مقرر له مساء اليوم؛ ونفى في نفس الوقت وجود اي محاولة من القوات المسلحة وقوات نظامية اخرى لفض الاعتصامم بالقوة؛ وهدد بحسم قيام اَي مجموعات تقوم باغلاق الطرق.

وقال بيان صادر من الاعلام العسكري اليوم الأحد " تردد في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل أن هنالك محاولات لفض الإعتصام بالقوة؛ مؤكدا ان هذا الحديث عار من الصحة تماما.

واضاف ان المجلس العسكري ظل يكرر إنه لا فض للإعتصام بالقوة؛ أما مايحدث خارج منطقة الإعتصام فذلك شآن آخر يستوجب الحسم.

واشار البيان ان مجموعات قامت باغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخري وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوع من الفوضي والمضايقات؛ وشدد أن هذا الامر سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنيين وحفاظا علي أمنهم و سلامتهم.

وكان مجموعات من المعتصمين أغلقوا ظهر اليوم شارع النيل بالخرطوم؛ ردا على اغلاق قوات تابعة للدعم السريع جسري القوات المسلحة والنيل الازرق امام المشاة.