انتهاء تصوير الجزء الجديد من فيلم "Jumanji"

أعلن النجم الأمريكي الشهير دوين جونسون، المعروف باسم "ذا روك"، الانتهاء بشكل رسمي من تصوير الجزء الجديد من فيلم "Jumanji" القادم، بنشر صورة جديدة من كواليس الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكانت شركة "سوني" أكدت منذ فترة بشكل رسمي أن الجزء الجديد من فيلم الكوميديا والمغامرة الشهير "Jumanji" سيأتي في شتاء عام 2019، ما جعل النجم العالمي الشهير جاك بلاك يكشف عن رغبته أن تدور أحداث الجزء القادم من فيلم "Jumanji" في الفضاء الخارجي، حيث يتم استكشاف إمكانيات اللعبة في عالم الكائنات الفضائية والعوالم الغريبة المحتملة.
وتدور قصة الفيلم حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية، يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، وتتجسد اللعبة حرفيًّا في اختياراتهم، ليدركوا مع الوقت أن «جومانجي» ليست مجرد لعبة، بل تحديا للبقاء على قيد الحياة، وعليهم إتمام اللعبة لنهايتها، للعودة إلى عالم الواقع.
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