بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتوم في الدوري الإنجليزي

أنهى ليفربول الدوري الإنجليزي بالفوز على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة. سجل ساديو ماني هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 17 و81. بهذه النتيجة، أنهى ليفربول الموسم في وصافة جدول الترتيب برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

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