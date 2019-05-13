قوى التغيير تُعلن عن جدول لتصعيد الاحتجاجات تمهيداً للإضراب العام

في تطور لافت أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية جدولاً لتصعيد الاحتجاجات يمتد لأسبوع ، ويتضمن الجدول مواكب عصرية وليلية تتجه إلى ساحات الإعتصام بالخرطوم والولايات بالإضافة إلى مواكب للمهنيين تحضيراً للإضراب العام.

وأعلنت قوى التغيير عن أعمال دعائية قالت إنها تأتي تمهيداً لإعلان العصيان المدني الذي لم تُحدد موعده بعد، وتأتي الخطوات التصعيدية في أعقاب ما أسمته بمحاولات عدة جرت الأيام الماضية لفض الإعتصام بالقوة أمام قيادة الجيش كان آخرها ظهر اليوم “الأحد” ..

من جانبه قد دعا المجلس العسكري إلى مؤتمر صحفي مساء اليوم “الأحد” حول آخر التطورات السياسية والأمنية بالبلاد قبل أن يقرر المجلس العسكري تأجيل المؤتمر الصحفي إلى وقت لاحق.