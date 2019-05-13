مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بنتيجة 4-1 على برايتون في المرحلة 38 والأخيرة يوم الأحد.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها السيتي لقب الدوري بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ورفع السيتي رصيده إلى 98 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ليفربول الذي فاز 2-0 على وولفرهامبتون، وكان يمني النفس بتعثر لاعبي غوارديولا وتحقيق اللقب الغائب عن "الريدز" منذ 29 عاما.