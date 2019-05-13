دقلو يؤكد متانة العلاقات بين السودان وتشاد

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي متانة العلاقات بين السودان ودولة تشاد، وقال إنها مستمرة ولا تتأثر بتغيير الأنظمة، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وأزلية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالسفير صالح حامد هغيرا سفير تشاد بالخرطوم الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قدم لهم تنويرا حول الأوضاع بالبلاد وان هناك مفاوضات مستمرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.