عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 13 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السوداني

تعيين”عادل بشائر” مديرًا عامًا للشرطة وإحالة مئات الضباط للتقاعد

مبارك الفاضل: البشير رفض عرضًا بالمغادرة إلى عمّان قبل سقوطه

قوى الحرية تتهم”فلول” النظام المخلوع بالاعتداء على لجان الاعتصام

والي القضارف لـ”السوداني”: استقدمنا قوات من كسلا والفاو لاحتواء الاشتباكات القبلية

مدير السجون: العباش شقيق البشير لم يكن موقوفًا لدينا

مواطنون يغلقون شارع الجمهورية احتجاجًا على انقطاع المياه

عمر عبد العاطي ينفي قبوله الدفاع عن عمر البشير

قوة التغيير تعلن عن جدول لتصعيد الاحتجاجات تمهيدًا للإضراب العام

الانتباهة

إقالة مدير الشرطة وهيئة القيادة

والي القضارف لـ”الانتباهة”: الوضع متوتر والأجهزة عاجزة عن العمل

“قوى التغيير” تصعّد الاحتجاجات و”العسكري” يلوّح بـ”الحسم”

إغلاق شارع النيل و”العسكري” يهدد بالحسم

استلام دور الوطني وإيقاف بيع أراضٍ بالنيل الأزرق

الكشف عن فساد وتجاوزات تعيين بوزارة الثقافة

شلل تام يصيب شوارع الخرطوم وإعادة محاكمة متهمين في قضية حاوية المخدرات

المجلس العسكري: لن نلجأ لفض الاعتصام بالقوة

تأجيل مؤتمر صحفي لـ”الانتقالي” بشأن التطورات السياسية والأمنية

الأخبار

تسرّب إشعاعي بمستشفى الذرة و”4″ حالات إجهاض وسط الممرضات

المجلس العسكري يتوعد صانعي الفوضى بالحسم وينفي الاتجاه لفض الاعتصام بالقوة

“الأخبار” تفتح ملف الفساد في الكهرباء وانتفاضة وسط الموظفين

تأجيل مفاجئ لمؤتمر صحفي معلن للانتقالي دون الإفصاح عن الأسباب

إدارة السجون: شقيق البشير”العباس” لم يكن موقوفًا لدينا

انتشار مكثف لسيارات عسكرية في”جوبا” مع دعوات للتظاهر ضد الحكومة

الأمة الفيدرالي يطرح رؤيته بشأن الانتقالي ويطالب بتفكيك الدولة العميقة

لجنة مشتركة من شباب البني عامر والنوبة توقف اعتداءات القضارف

Advertisements

التيار

“التيار” تتحصل على مستندات خطيرة حول طائرة الذهب

وديعة سعودية لبنك السودان بقيمة”250″ مليون دولار

استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم

شلل تام لحركة المرور وسط الخرطوم

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في وقت”الإفطار” لتفريق اعتصام موظفي الكهرباء

وكيل المالية المكلّف: لا أزمة في الوقود والاحتياطي يغطي أشهرًا

ارتفاع ضحايا القضارف لـ”11″ شخصًا ودخول السلاح الناري في المواجهات

الجريدة

تجمّع المهنيين يصعد والعسكري ينفي اعتزامه فض الاعتصام بالقوة

مئات العمل يتظاهرون لإجبار مسؤول بالكهرباء لكشف مخطط الدولة العميقة

مواطنو أمبدة يغلقون شارع الجمهورية واحتجاجات ضد الفساد بمستشفى الذرة

الأمة الفيدرالي يطالب بتفكيك مؤسسات الدولة العميقة

تجاوزات في طواحين استخلاص الذهب بأبو حمد

تحالف الشباب الثوري يدشن نشاطه بفندق القراند

الصيحة

هدوء الأوضاع ووقف العدائيات بين أطراف النزاع في القضارف

“المجلس العسكري”: لا فض للاعتصام بالقوة ولا تهاون مع الفوضى

مبارك الفاضل: أحد رموز النظام السابق أودع”250″ مليون دولار ببنك أوغندي

حسنين يعلن العفو عن البشير بشأن تهديده بالقتل

وفد من حركة مناوي برئاسة”نزايو” في الخرطوم خلال أيام

نهار: طالبنا الرئيس المخلوع بالتنحي وهو على سدة الحكم

الدولار يعاود الارتفاع ويتخطى حاجز الـ”64″

والي غرب دارفور: ظهور عناصر لا علاقة لها بالثورة لخلق فتنة قبلية

أخبار اليوم

بالاسماء والتفاصيل : احالات غير مسبوقة في الشرطة وتعيين مدير عام ونائب جديدين.

ادارة السجون : العباس شقيق البشير ليس موقوفاً لدينا .

مبارك الفاضل يكشف عن محاولات لتأمين ملجأ للبشير في سلطنة عمان.

استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير اليوم .

تجمع المهنيين يتهم (الثورة المضادة) بأحداث القضارف.

طي صفحة الخلاف بين طرفي النزاع بالقضارف أمام الوالي .

الوطن

مدير السجون: العباس شقيق البشير لم يكنبـ “كوبر”

مبارك الفاضل: المخلوع رفض عرضاً للمغادرة إلى عمان

قوى الحرية و التغيير تهدد بإضراب عام

“العسكري”: اغلاق شارع النيل “فوضي”

مبارك الفاضل: (250) مليون دولار تتبع للنظام السابق بيوغندا