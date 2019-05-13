(18716)جوال وارد الذرة لبورصة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أمس أسعار الذرة بسوق القضارف، حيث سجل سعر الدبر 3020 جنيهًا للأردب كأعلى سعر وأدناه 3000 جنيه وبلغ أعلى سعر للفتريتة 2620 جنيهًا للأردب وأدناه 2600 جنيه وسجل أعلى سعر للصفراء 2620 جنيهًا للأردب وأدناه 2600 جنيه وبلغ أعلى سعر للمقد 2720 جنيهًا للأردب وأدناه 2700 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 2580 جنيهًا للأردب وأدناه 2570 جنيهًا وبلغ أعلى سعر للتترون 3020 جنيهًا للأردب وأدناه 3000 جنيه وبلغ أعلى سعر لودباكو 2920 جنيهًا للأردب وأدناه 2900 جنيه وبلغ أعلى سعر للدخن 3920 جنيهًا للأردب وأدناه 3900 جنيه وبلغت جملة الوارد 18716 جوال ذرة المادة السابقة شكاوى من مشكلات في الري للموسم الصيفي بالجزيرة والمناقل المقالة القادمة بالصورة.. مشروع لحلاقة الشعر في غانا يُجنّب الزبائن مشقّة الانتظار

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