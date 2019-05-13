شكاوى من مشكلات في الري للموسم الصيفي بالجزيرة والمناقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل من مشكلة تواجه الموسم الزراعي الصيفي في الري , مشيرين إلى أنه لم يتم حتى الآن صيانة وتطهير قنوات الري, لافتين إلى أن هذا الموسم مهدد بمشكلة في الري أكثر من الموسم الماضي ذلك لجهة عدم الصيانة من قبل إدارة الري والشركات، مناشدين الجهات المختصة بعمل صيانة عاجلة لقنوات الري وتطهيرها قبل بداية الموسم الزراعي.

وأشار المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل دفع الله أحمد إلى أن الموسم الزراعي على وشك البدء ولم تكن هنالك صيانة أو تطهير لأبوعشرين حتى الآن, وقال لـ(السوداني) إن مزارعي الجزيرة عانوا في الموسم الماضي من مشكلة الري إلى جانب أن عدداً من المزارعين فقدوا محصولهم بسبب مشكلات الري, متسائلاًً كيف تم الإعداد لهذا الموسم ونحن كمزارعين نعاني منذ العام المنصرم من مشكلات الري بالمشروع, كاشفاً اتجاههم للقيام بمبادرة تقديم مذكرة للمجلس العسكري والولاية لحل مشكلة الري بالمشروع, وتوفير المدخلات الزراعية والوقود قبل وقت كافٍ من بداية الزراعة.

وقال المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل الصديق عثمان إن هذا الموسم تشوبه كثير من الضبابية وعدم وجود خطة واضحة خاصة مع تطور الأحداث التي تشهدها البلاد هذه الأيام.

وقال لـ (السوداني) إن الأمر يحتاج إلى ترتيب عاجل ومحكم ولا يقبل التأخير. وأضاف أن مشروع الجزيرة يمثل اقتصاد أهل الجزيرة والسودان وحالياً يعيش مشكلات عديدة أبرزها مشكلات الري, مشيراً إلى أن الزراعة سوف تكون نهاية الشهر الجاري وحتى الآن لم يتوفر جازولين إلى جانب عدم حفر أبوعشرين.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد فضل الله ضرورة الاهتمام بأمر الري وتطهير الترع قبل يوم عشرين من الشهر الجاري,و قال لـ (السوداني) إن المزارعين في ري الماطوري قاموا بالتحضير لزراعة محصول القطن وفي انتظار الري, مناشداً بعمل تدابير سريعة لعمليات الري وتطهير القنوات وحفر أبوعشرين قبل نهاية الشهر الجاري إلى جانب أهمية انسياب الجازولين.