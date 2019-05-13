متضررو حرب الخليج يطالبون بتعويضات بأكثر من(9) مليارات دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعرب عدد من متضرري حرب الخليج والمعتصمين بالساحة عن أملهم في التوصل إلى حلول لقضيتهم العالقة منذ 27 عامًا بعد أن رفعوا مذكرتهم إلى المجلس العسكري الانتقالي عبر تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير.

وقال رئيس لجنة المتضررين أنور عبدالجبار إبراهيم إن التماطل الذي وجدته قضيتهم في فترة الحكم السابق ألحق ضررًا كبيرًا بهم، مبينًا أن حقوقهم عبارة عن تعويضات وتحويلات بنكية وحوافز وأموال فوائد بطول المدة تقدر جملتها بـ 9 مليارات وأربعمائة وخمسين مليون دولار.

وأشار أنور إلى أن قضيتهم المطروحة أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية تم التوصل فيها إلى حلول من جانب الأمم المتحدة بيد أنه لم يتم الحصول على هذه الحقوق بالداخل.

يشار إلى أن عدد المتضررين من حرب الخليج يبلغ 42,800 شخص كانوا يعملون بدولتي الكويت والعراق. ويعتبر هذا الملف من أقدم الملفات الإنسانية والقانونية التي لاقت سلسلة من الوعود دون الوصول إلى حلول نهائية.