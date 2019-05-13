تدشين زراعة محاصيل العروة الصيفية بهيئة الرهد الزراعية

الخليج 365 : دَشّنَ المدير العام لهيئة الرهد الزراعية المهندس عبد الله محمد أحمد أمس، انطلاقة زراعة محصولات العُروة الصّيفيّة للمُوسم الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠م بيوم الحقل لزراعة محصول الفول السوداني الصنف (مدني) الذي تمّت زراعته واكتملت فيه عملية الري حتى وَصَلَ مرحلة الإنبات.

وحَضرَ التّدشين، بجانب المدير العام للهيئة كلٌّ من المهندس عبد العظيم عبد الغني المدير الزراعي للهيئة والمهندس مبارك عبد الحفيظ مدير الري، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وقيادات المُزارعين بالقسم السابع القرية (33).

يُذكر أنّ محصول الفول السوداني بدأت زراعته في أواخر شهر أبريل المنصرم باستخدام الحزم التقنية والإرشادات الزراعية المُوصى بها من قِبل عُلماء هيئة البحوث الزراعية. المادة السابقة تجاوزات في طواحين استخلاص الذهب بمحلية أبوحمد المقالة القادمة متضررو حرب الخليج يطالبون بتعويضات بأكثر من(9) مليارات دولار

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