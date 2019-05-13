تجاوزات في طواحين استخلاص الذهب بمحلية أبوحمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المواطن مؤيد خالد بولاية نهر النيل عن وجود تجاوزات في طواحين إستخلاص الذهب بأبوحمد لجهة أن هناك 300 قلاب لم تورد بحساب المحلية، علما بأن ان سعر القلاب يبلغ اكثر من 15 الف جنيه ، ولفت الى أن من يملكون كل تلك الشركات والطواحين معظمهم من قيادات النظام السابق بالولاية.

وكشف عن أن نتائج التحقيقات التي أجراها وفد من وزارة أكدت تقاريرها بتلوث في الأجواء والمياه والتربة بالولاية وصفته بالخطير .

وكشف مؤيد عن ظهور حالات كبد وبائي وسرطانات، وانتقد عدم تصدي وزارة الصحة لانتشار تلك الأمراض، وأردف: خاطبنا النظام البائد لحل هذه المشكلة بترحيل شركات التعدين والطواحين ، ولم نجد آذانا صاغية ،واتهم جهاز الأمن والمخابرات بالتستر على التقارير واخفاء ملفات الشركات ، وطالب بالكشف عن مصير التقارير وفتح ملف الشركات.

وجدد مواطنو محلية ابوحمد بولاية نهر النيل مطالبتهم بضرورة ترحيل شركات التعدين من المناطق السكنية، وبرروا مطالبتهم تلك ، بأن شركات التعدين تسببت في تلوث البئية وحدوث امراض، فضلاً عن أن تلك الشركات أنشأت بطريقة غير قانونيه على حد قولهم ، بالاضافة الى مخالفة مواقع الشركات لقوانين البيئة ، ونوهوا الى وجود مابين 14الى 17 شركة تنقيب واكثر من 300 موقع طواحين رطبة لاستخلاص الذهب.

وطالب المواطنون بضرورة تطبيق الاشتراطات العلمية لانشاء شركات التعدين، والتي تضم ابتعاد الشركات من مواقع السكان والنبات 25 كيلو متراً، ونوهوا الى انها في الوقت الحالي تبعد مسافة تترواح مابين ٧ ، ١٢ ، ١٤ ، واتهموا شركات التعدين تستعمل باستخدام اخطر المواد السامة في التنقيب مثل السيانايد والزئبق .

الجريدة