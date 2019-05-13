إتحاد المزارعين : التسويق أكبر تحدٍ يُجابه المُنتج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الأمين العام لاتحاد المزارعين السابق لتنظيم القلعة النوعي بولاية النيل الأزرق عبد الحميد آدم مختار، عن مُجابهة الزراعة لتحديات الوقود والسيولة, مُؤكِّداً أنِّ السياسة التّمويلية التي أعلنها البَنك الزِّراعي للمُوسم الزراعي الصيفي 2019 – 2020م مُشجِّعة وجاءت في التّوقيت المُناسب, مُشيراً إلى أنّ الحلقة الأساسية في الإنتاج هي عملية التسويق, لافتاً إلى أنّ عملية التسويق تعتبر أكبر تحدٍ للمنتج, مبيناً وجود مُؤشِّرات للتسويق مع عدة جهات, وأضاف أن التسويق يُحفِّز المنتج، لجهة أنه الحلقة الأساسية في عملية الإنتاج, مُؤكِّداً بدء وزارة الإنتاج بولاية النيل الأزرق في توفير المُدخلات والوقود, لافتاً لانتظامهم في جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية النيل الأزرق والتي كان لها الدور الكبير في زيادة الإنتاج والإنتاجية, وأضاف أنّ جَمعيّات المُنتجين ليست مَطلبية أو سياسية على عكس اتّحادات المُزارعين التي كانت مطلبية سياسية, وقال مختار إن قضية البلد قضية انتاج وليس سياسة.