تعرّف على أسعار مواد البناء بالسجانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار مواد البناء بأسواق الخرطوم، ركوداً وضعفاً في القوة الشرائية.

وقال وكيل حديد الأسعد بالسجانة، مسؤول التسويق بالمحل الطيب أحمد الطيب، إنّ طن الحديد (4 – 5) لينيه بلغ “امس” 57 ألف جنيه للشراء بالشيك و52 ألف جنيه “كاش”، فيما بلغ طن الحديد التركي – الاميقا 53 ألف جنيه بالشيك وما بين 49 – 50 لسعر الكاش مُقارنةً بأسعار الطن في الشهر الماضي بـ 64 ألف جنيه، معللاً استقرار الأسعار وانخفاضها خلال الأيام الماضية لضعف القوة الشرائية والتوجس الذي تعيشه الشركات والتجار من استمرار الوضع على ما هو عليه مِمّا يؤثر سلباً على المُستقبل التجاري والاقتصادي بصورة عامة، وأبان الطيب أنّ سعر طن الأسمنت سجّل ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي عن أسعار شهر مارس ومطلع أبريل، حيث بلغ سعر الطن لإنتاج كل الشركات “أمس” ما بين 8800 – 8900 جنيه، فيما تراوح طن الأسمنت في الفترة الماضية ما بين 7500 – 8000 جنيه، مرجعاً هذه الزيادة في الأسعار لانخفاض إنتاج الشركات نتيجةً للقطوعات المُتكرِّرة للكهرباء وعدم استقرار الإمداد، وعبّر الطيب عن تفاؤُله بتحسُّن سوق مواد البناء خلال المرحلة المُقبلة، في حال توحيد الأحزاب رؤاها السياسية في حكم البلاد مع المجلس العسكري لإنتاج حكومة كفاءات قادرة على توظيف موارد البلاد المُتعدِّدة في نهضة الاقتصاد الوطني.