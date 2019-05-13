استقرار في أسعار الألبان ومشتقاتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” إن أسواق الجبنة والألبان شهدت استقرارًا في أسعار الأولى وانخفاضًا ضئيلاً في الثانية منذ قبيل دخول شهر رمضان بأسابيع وحتى هذه اللحظة.

وأفاد صاحب مركز الأجبان عبد الله إبراهيم عبد الله أنّ كيلو الجبنة البيضاء استقر عند “180” جنيهًا، والجبنة المضفرّة عند “220 ” جنيهًا و”280″ جنيهًا للجبنة الرومي والموزريلا و”6″ جنيهات لقطعة جبنة المثلثات.

وأضاف أنّ أسعار الزبادي هي الأخرى تشهد استقرارًا خلال هذه الأيام حيث بلغ سعر الزبادي الكبير حجم”400″ جرام”35″ جنيهًا و”10″ جنيهات الصغير العادي والملون”110″ جرامات، فيما وصل سعر الزبادي البلدي إلى”15″ جنيهًا للرطل.