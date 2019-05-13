الشرطة تهاجم اعتصاماً لعمال الكهرباء عند وقت ( الافطار) بالغاز المسيل للدموع

هاجمت قوات من الشرطة اعتصام عمال شركة الكهرباء عند لحظة الافطار في حوالي الساعة ” السادسة” من مساء أمس (الأحد) ، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين ، جوار مقر شركة الكهرباء بالمقرن، في وقت افطارهم في الشارع.

وقال شهود عيان أن قنابل الغاز المسيل للدموع للشرطة ، طالت مائدة الافطار للعمال ، وتدخلت قوات من الجيش وأوقفت تدخل الشرطة في فض المعتصمين بالقوة ، وفي الأثناء أعلن عمال وفنيو الكهرباء عن دخولهم في اضراب مفتوح عن للعمل اعتباراً من صباح يوم (الأثنين) .

وكان المئات من موظفي الكهرباء قد نفذو وقفة احتجاجية سلمية صباح أمس قرب مقر الشركة بالمقرن .

وبحسب صحيفة التيار طالبوا مدير عام الشركة بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق للشعب السوداني عن موقف الامداد الكهربائي ، وأسباب القطوعات ، وذلك للاحتجاجات الشعبية بسبب القطوعات .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )