كشف مدير أعمال فنان شاب في حديثه لمصدر عن توقف حياتهم بسبب الانقطاع عن إحياء الحفلات الجماهيرية بسبب الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد، قائلاً: (الناس كلها شغالة مافي زول بطل شغل إلا الفنانين بس)، مضيفاً حسب صحيفة السوداني، (نحن في العيد راجعين وح نشتغل والعايز يقاطعنا يقاطعنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مطرب شاب: (بعد العيد حأرجع للحفلات الجماهيرية والعايز يقاطعني يقاطعني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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