الكشف عن فساد وتجاوزات تعيين بوزارة الثقافة

طالبت مذكرة تقدم بها العاملون بوزارة الثقافة المجلس العسكري بفتح تحقيق في عدد من ملفات الفساد في المشروعات القومية للوزارة .

وتأتي أبرز المشروعات التي حوتها المذكرة للتحقيق مشروعي سنار عاصمة الثقافة الإسلامية وكادقلي عاصمة للتراث .

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وشددت المذكرة التي تحصلت عليها مصادر على ضرورة مراجعة الملفات الإدارية المتمثلة في شغل وظائف بدرجات عليا في الوزارة دون مؤهلات وتخصيص سيارات لقيادات تم تمليكهم عربات في السابق فضلاً عن وجود سيارات بطرف قيادات سابقة لم يتم تسليمها للوزارة حتى الآن .

وأشارت المذكرة بحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن هيكل الوزارة لا يزال مزدحماً بقيادات النظام البائد ، ولفتت إلى تواجد أكثر من 6 أمناء عامين بالوزارة دون أعباء وظيفية تذكر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)