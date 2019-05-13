قوى التغيير تعلن عن جدول لتصعيد الاحتجاجات تمهيداً للإضراب العام

في تطور لافت أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير جدولاً لتصعيد الاحتجاجات يمتد أسبوعاً، ويتضمن الجدول مواكب عصرية وليلية تتجه إلى ساحات الاعتصام بالخرطوم والولايات، بالإضافة إلى مواكب للمهنيين تحضيراً للإضراب العام.

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وأعلنت قوى التغيير حسب صحيفة السوداني، عن أعمال دعائية، قالت إنها تأتي تمهيداً لإعلان العصيان المدني الذي لم تحدد موعده بعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)