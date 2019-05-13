التاريخ: 13-مايو-2019
0 مشاهدة
في تطور لافت أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير جدولاً لتصعيد الاحتجاجات يمتد أسبوعاً، ويتضمن الجدول مواكب عصرية وليلية تتجه إلى ساحات الاعتصام بالخرطوم والولايات، بالإضافة إلى مواكب للمهنيين تحضيراً للإضراب العام.
وأعلنت قوى التغيير حسب صحيفة السوداني، عن أعمال دعائية، قالت إنها تأتي تمهيداً لإعلان العصيان المدني الذي لم تحدد موعده بعد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قوى التغيير تعلن عن جدول لتصعيد الاحتجاجات تمهيداً للإضراب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.