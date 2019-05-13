إعفاءات وتجميد حسابات عدد من المنظمات والمؤسسات

أصدر والي النيل الأزرق أحمد عبد الرحيم ، قراراً بتكوين لجنة لحصر واستلام دور حزب المؤتمر الوطني بالولاية .

وقرر والي النيل الأزرق تجميد نشاط اللجان الشعبية بالولاية إلى جانب إيقاف عمليات بيع الأراضي وجميع التصرفات فيها بواسطة اللجان الشعبية في المربعات (62،60،48،47) بمدينة الدمازين ، وتضمن القرار إيقاف تكملة إجراءات كل الأراضي التي بيعت بهذه المربعات بالفقرة 2 بواسطة اللجان الشعبية .

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وفي ذات السياق أعفى والي النيل الأزرق ، مدير عام وزارة التربية ومدير قطاع إذاعة الولاية وتجميد حسابات عدد من المنظمات والمؤسسات وإخضاعها للمراجعة في مقدمتها منظمة الإيثار الخيرية ومنظمة مشاعل الخيرية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة والمركز القومي لتدريب الشباب والطلاب والمجلس التشريعي الولائي وحزب المؤتمر الوطني ، وحصر واستلام أصول منسقيات الدفاع الشعبي ومنسقية الخدمة الوطنية .

وقرر والي النيل الأزرق تجميد نشاط منظمتي إسراء ولبنة وتجميد حساباتهما بجميع البنوك وحصر أصولهما بالولاية كما أصدر قراراً آخر جمد فيه نشاط لجنة الاختيار للخدمة العامة بالولاية لحين إخطار آخر على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .

وفي ذات السياق بحسب صحيفة الإنتباهة أصدر الوالي قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية للإشراف على استلام وتوزيع الوقود والدقيق بالولاية برئاسة نائب مدير عام وزارة المالية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)