نهار: طالبنا الرئيس المخلوع بالتنحي وهو على سدة الحكم

طالب رئيس حزب الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار بضرورة تفكيك مؤسسات الدولة العميقة وواجهاتها التنظيمية والأمنية وذلك لضمان تنفيذ مطالب ثورة 19 ديسمبر المجيدة، في وقت كشف فيه عن مطالبتهم للرئيس المخلوع البشير بالتنحي وهو على سدة الحكم.

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وأوضح نهار خلال حديثه في منبر (وكالة السودان للأنباء) حسب صحيفة السوداني، أن حزبه طرح رؤيته بشأن الفترة الانتقالية وقام بتسليمها للمجلس العسكري، مبيناً أن الحزب يرى أن يتكون المجلس السيادي من (10) أشخاص (6) مدنيين و(4) عسكريين مع مراعاة تمثيل كل أقاليم السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)