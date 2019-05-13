عمر عبد العاطي ينفي قبوله الدفاع عن عمر البشير

التاريخ: 13-مايو-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة Advertisements نفى المحامي عمر عبد العاطي قبوله أن يكون أحد محامي الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال لمصدر: (لم يتصل بي أي فرد من أسرة البشير للدفاع عنه، ولا أدري من وراء هذه الشائعة). وقال إنه سيشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكالة الأنباء الألمانية التي ذكرت أنه سيكون أحد محامي عمر البشير حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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