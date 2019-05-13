تحالف الشباب الثوري يدشن نشاطه بفندق القراند

دشن تحالف الشباب الثوري نشاطه أمس بفندق القراند هولدي فيلا وكشف التحالف عن مكوناته التي تضم شباب داخل ميدان الاعتصام وجزء من ثوار بري الكلاكلة، جبل أولياء، بالاضافة ثوار من ولايات النيل الأبيض، شمال كردفان، والبحر الأحمر .

في وقت شكك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أن قيادات التحالف تنتمي للمؤتمر الوطني وأكدوا انه جسم مكون بداخله مجموعة شباب حول الرئيس ، وحذر ناشطون بالفيسبوك التحالف من مغبة التكسب من الثورة والسير على جثث الشهداء وهددوا بافتضاح أمره واتهموه بأنه مدعوم من تركيا وقطر .

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وفي رده على سؤال حول هل تمت مشاورات بينهم وبين قوى إعلان الحرية والتغيير قبل تدشين التحالف قال القيادي بالتحالف د عبد الرحمن خطاب (نحن موجودين في الميدان وعندما ذهبنا للقيادة العامة لم نستأذن، وشاركنا في المظاهرات وفجرنا ثورة ولا نأخذ الأذن من أحد حتى يعطينا تفويضا .

وقلل وبحسب صحيفة الجريدة، من الانتقادات التي طالت التحالف لعدم عقده المؤتمر الصحفي بساحة الاعتصام وقال هذا مؤتمر صحفي ونحن موجودين في ساحة الاعتصام ولم نغادر حتى هذه اللحظة واخترنا مكان هادئ لاقامة المؤتمر، وأعلن خطاب عن رغبتهم في التفاوض مع المجلس العسكري وشدد على إن المشروع الثوري لم يكن حكرا على أحد وأردف منذ العام 2000 هناك ثوار ولا أحد يدعي إن الثورة ملكا له .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)