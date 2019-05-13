الكشف على مستندات خطيرة حول طائرة الذهب

تحصلت مصادر على مستندات رسمية بخصوص طائرة الذهب التي تم ضبطها من قبل قوات الدعم السريع بنهر النيل نهاية الاسبوع الماضي .

وبحسب خطاب صادر من ادارة الاحتياطات والذهب ببنك السودان المركزي بتاريخ 25/4/2019 الموجة لكل من وكيل وزارة التجارة ومدير عام بنك فيصل الاسلامي بغرض الموافقة على تصدير ذهب ، وذكر نص الخطاب : ( نفيدكم بالموافقة على تصدير الذهب للخارج بالشرط المرفقة بالخطاب والمتمثلة في اسم المصدر شركة ماتوب للتعدين ، والوزن الاجمالي للشحنة (93.628.50) كيلو جراماً ، بصافي وزن (84.466.64) للشحنة ، فيما يخص طريقة الدفع بدون تحويل قيمة ، مع ضرورة الالتزام بضوابط منشورات ادارة السياسات رقم (16/2018) ونفيدكم بأن هذا التصديق لبدء الشحنة فقط ).

في نفس الوقت تحصلت مصادر على خطاب ادارة النافذة الموحدة بوزارة المعادن الموجه لمدير جمارك مطار الخرطوم بخصوص شهادة مصادر ذهب ويحوي بأنه تم التصديق لشركة ماتوب للتعدين المحدودة بتصدير عدد 9 سبائك ذهب بوزن اجمالي (93.628.50)كيلو جرام ، بصافي وزن (84.466.64)كيلو جراما ، وأن تسري هذة الشهادة لمدة شهر فقط من تاريخ اصدارها .

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وكذلك تحصلت مصادر على استمارة صادر بنك السودان المركزي لتلك الشحنة بتاريخ صدور 20/2019 على أن تسري حتى 27/2019 أي لمدة أسبوع فقط بأسم شركة ماتوب للتعدين المحدودة عبر بنك فيصل الاسلامي ، وعبر خروج ميناء الشحن مطار الخرطوم . وكانت قوات الدعم السريع أعلنت الأسبوع الماضي ضبط (241) كيلو جرام من الذهب يخص شركة مغربية بولاية نهر النيل داخل طائرة قبل مغادرتها الي جهة غير معلومة . أي أن الارقام الواردة أكثر من ضعف الكمية المحدودة وفقاً للمستندات التي تحصلت عليها المصادر .

وبحسب صحيفة التيار قال مدير هيئة عمليات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد في تصريحات صحفية ، بمطار الخرطوم الدولي أن قواته ضبطت (241) كيلو ذهب خاصة بالشركة التي تعمل في مجال التعدين ، مشيراً الي أنهم بصدد تسليم الذهب المضبوط الي بنك السودان الى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )